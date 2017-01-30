В минувшем году в суды направлено почти 11 тысяч исков в отношении должников-частных лиц на общую сумму почти 81 млн. Половина взыскана, сообщили в фонде.
Здесь также отметили, что направлено 125 претензий подрядчикам. В большинстве случаев нарекания связаны с проведением промежуточных работ по устранению вреда, который учинили собственники жилых помещений во время капремонта.
Источник 63.ru
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