Сейчас ребята находятся в больнице. Об этом Интерфаксу сообщил глава томского облздрава Александр Холопов. По его словам, наиболее пострадавшую девочку, помогавшую своим одноклассникам, увязшим в сугробах, перевели из реанимации в общее отделение.

У большинства детей легкое переохлаждение, у некоторых - легкие обморожения, на следующей неделе их начнут выписывать, рассказал Холопов.

Накануне в поселке Кисловка Томской области 10 учеников 4-го класса потерялись в лесу. Дети вышли на лыжню с учителем физкультуры, заблудились и несколько часов на морозе блуждали в районе населенного пункта. Вечером их вывезли местные жители и сотрудники МЧС на снегоходах.

Власти подтвердили, что школа поздно сообщила о происшествии. Инцидент под Томском проверяет СКР.