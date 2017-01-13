Сейчас ребята находятся в больнице. Об этом Интерфаксу сообщил глава томского облздрава Александр Холопов. По его словам, наиболее пострадавшую девочку, помогавшую своим одноклассникам, увязшим в сугробах, перевели из реанимации в общее отделение.
У большинства детей легкое переохлаждение, у некоторых - легкие обморожения, на следующей неделе их начнут выписывать, рассказал Холопов.
Накануне в поселке Кисловка Томской области 10 учеников 4-го класса потерялись в лесу. Дети вышли на лыжню с учителем физкультуры, заблудились и несколько часов на морозе блуждали в районе населенного пункта. Вечером их вывезли местные жители и сотрудники МЧС на снегоходах.
Власти подтвердили, что школа поздно сообщила о происшествии. Инцидент под Томском проверяет СКР.
Источник Маяк
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