Похоже, вышестоящие бюджеты не горят желанием финансировать мероприятия, план которых утверждал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В этом плане 24 пункта. И хотя по некоторым объектам уже имеются разработанные проекты, бурного потока денег, который бы позволил их реализовать, не наблюдается, сообщает депутат городской Думы Максим Гусейнов.

Одним из звоночков, который заставил напрячься городское сообщество и понять, что не все будет складно и ладно, стала приостановка торгов по легкоатлетическому манежу. Уже успели объявить о поиске подрядчика, который бы за 383 миллиона 102 тысячи 142 рубля до 1 декабря 2019 года выполнил строительно-монтажные работы. Однако оказалось, что в областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов денежные средства на данный объект предусмотрены не в полном объёме.

Кроме того, на 2018 год не намечено строительства ни одного из объектов, по которым уже есть готовые проекты. Их задвинули в долгий ящик – пока озвучиваются планы, что их начнут строить в 2019 или вообще 2020 году. И уже понятно: далеко не факт, что требуемые средства будут выделены в полном объеме. Вот и беспокоятся депутаты, что средства, затраченные на проектирование, уйдут коту под хвост.

Проекты, если их не реализовать вовремя, имеют свойство устаревать. На заседании городской думы в дебатах с горечью отметили, что снижение темпов выполнения юбилейного плана налицо, а финансовые обязательства область и федерация в отношении него исполнять не спешат. Тем не менее, народные избранники выразили надежду, что план все-таки будет исполнен максимально.