слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 февраля 2017
08:51:54

Фильм «Притяжение» собрал более миллиарда рублей в прокате

Речь идет о сборах в России и странах СНГ. Картина Федора Бондарчука о вторжении инопланетян на землю попала в десятку самых кассовых российских фильмов, сообщила пресс-служба «Walt Disney».

Количество зрителей, посмотревших картину, превысило 3 миллиона 700 тысяч человек.

Источник Интерфакс




Последние новости Тольятти

22 февраля
13:07
Отношение американцев к России и к президенту Владимиру Путину изменилось к лучшему

Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии.

22 февраля
12:54
Упавшая сосулька сломала руку женщине

Это случилось накануне в Самаре

22 февраля
12:49
Мэр поздравил тольяттинских мужчин с наступающим праздником

Быть мужчиной - значит брать на себя ответственность за жизнь и благополучие близких людей

22 февраля
12:19
В России хотят возродить советскую систему кооперативного строительства

Разрабатывается законопроект, который предусматривают введение новой категории собственников жилья

22 февраля
12:08
Новую версию антипиратского закона правительство внесло в Госдуму

Она позволит оперативно закрывать доступ к копиям пиратских ресурсов

22 февраля
11:51
Трактор–последнее, что увидел водитель, погибший на самарской трассе недалеко от Казахстана

Он стал виновникм ДТП, смерть была мгновенной

22 февраля
11:37
Аэропорт Курумоч предлагает тольяттинцам новые российские направления

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает регулярные рейсы в 4 города Уральского федерального округа

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+