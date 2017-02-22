Речь идет о сборах в России и странах СНГ. Картина Федора Бондарчука о вторжении инопланетян на землю попала в десятку самых кассовых российских фильмов, сообщила пресс-служба «Walt Disney».
Количество зрителей, посмотревших картину, превысило 3 миллиона 700 тысяч человек.
Источник Интерфакс
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