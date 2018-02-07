Церемония прошла накануне в Москве. Приключенческая лента производства компании Disney в России и российской киностудии Yellow, Black and White вышла на экраны 19 октября прошлого года и собрала в прокате 1 миллиард 732 миллиона рублей.

«Последний богатырь» создан на основе русских сказок с классическими фольклорными персонажами: Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и Водяным. Главный герой - парень по имени Иван, зарабатывающий на жизнь, изображая мага на экране телевизора. По воле случая он переносится из современной Москвы в сказочное Белогорье, где должен выполнить важную миссию.