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05 марта 2018
09:34:27

Фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» получил премию «Оскар» как лучший фильм минувшего года

Престижную награду американской Киноакадемии вручали сегодня в Лос-Анджелесе. Картина российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендовала на статуэтку в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина».

Лучшим актером стал Гари Олдмэн за роль в фильме «Темные времена». «Оскар» получила Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла лучшую женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Также премии удостоен документальный фильм Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале в России.




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