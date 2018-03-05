Престижную награду американской Киноакадемии вручали сегодня в Лос-Анджелесе. Картина российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендовала на статуэтку в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина».
Лучшим актером стал Гари Олдмэн за роль в фильме «Темные времена». «Оскар» получила Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла лучшую женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Также премии удостоен документальный фильм Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале в России.
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