«Золотой пояс» вручали в Государственном кремлевском дворце. Специально изготовленную статуэтку РСБИ получил президент регионального отделения Алексей Борисов.

- Для нас самое важное, когда благодаря победам наших мастеров боевых искусств на турнирах звучит гимн России. А боевые искусства приносят нашей стране больше золотых медалей, и на соревнованиях по ним чаще звучит гимн России, чем в любом другом виде спорта. Уникальность российских мастеров боевых искусств в том, что они выигрывают у основателей: в карате и дзюдо – у японцев, в ушу – у китайцев, а в тхэквондо – у корейцев», - подчеркнул Алексей Штурмин.

Филиал РСБИ по Самарской области отнюдь не случайно удостоен столь высокой награды. Он представляет собой центр управления процессами развития единоборств в 63-ем регионе. Сфера деятельности организации — боевые искусства, спортивные единоборства в оздоровительном, спортивном, прикладном и культурном аспектах.

В Самарской области активно работают десятки, сотни клубов и федераций по единоборствам, проводятся соревнования регионального и всероссийского масштаба. Среди них выделяется крупнейшее мультиспортивное соревнование – Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава». Среди задач, решаемых филиалом РСБИ - формирование условий для образования, воспитания и самосовершенствования духовно и физически здорового поколения россиян через привлечение всех слоев населения к развитию различных направлений единоборств и оздоровительных практик.

Президент РФ Владимир Путин не оставил без внимания мероприятие, прошедшее в Государственном кремлевском дворце, в своем заявлении на сайте Кремля отметив следующее:

«Отрадно, что среди номинантов этой высокой награды не только яркие, одаренные спортсмены, но и опытные наставники, тренеры, организаторы. Ведь именно благодаря их напряженному, ответственному труду и верности профессии российские бойцы достойно выступают на самых авторитетных международных соревнованиях, демонстрируют блестящую подготовку и нацеленность на результат. От души поздравляю нынешних лауреатов, желаю успехов на арене и в серьезной, востребованной работе, направленной на развитие отечественной школы единоборств, продвижение ее победных традиций!».

А присутствовавший на XII церемонии вручения Национальной премии «Золотой пояс» американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал назвал ее «мероприятием большого масштаба».

Фото АСМ Спортико