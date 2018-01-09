В ближайшую субботу перед горожанами выступит обладатель обворожительного лирического бас-баритона, россиянин-колумбиец Дмитрий Риберо-Феррейра. Певец поздравит жителей Автограда страстными мелодиями танго, зажигательными латиноамериканскими песнями, а также произведениями советской эстрады.
Компанию испольнителю составит Симфонический оркестр филармонии под управлением Владислава Ивановского. Вас ждут 13 января, начало концерта в 18.00. Билеты в кассе.
Потерпевший обратился к полицейским...
Высота снежного покрова местами достигала 40 см
ДТП произошло в в Камышлинском районе Самарской области
В прошлом году Европротокол после аварий применили свыше 480 тысяч автовладельцев
Они прошли в регионе во второй декаде декабря
Yакануне вечером в районе поселка Западный загорелся частный дом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима