В ближайшую субботу перед горожанами выступит обладатель обворожительного лирического бас-баритона, россиянин-колумбиец Дмитрий Риберо-Феррейра. Певец поздравит жителей Автограда страстными мелодиями танго, зажигательными латиноамериканскими песнями, а также произведениями советской эстрады.

Компанию испольнителю составит Симфонический оркестр филармонии под управлением Владислава Ивановского. Вас ждут 13 января, начало концерта в 18.00. Билеты в кассе.