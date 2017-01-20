В воскресенье, 22 января, в 12.00, здесь пройдет мультконцерт «Бэби-тайм». Артисты и Русский оркестр филармонии разыграют веселое познавательное музыкальное представление для самых маленьких слушателей.

Главными персонажами выступят Леди Знайка и Почемучка, уже полюбившиеся юным зрителям филармонии. Леди Знайка (Мария Тымченко) приготовила для Почемучки (Мария Кириллова) новый урок хорошего настроения.

Ребята отправятся в Страну Мульти-Пультию, где правят мудрый Король (Игорь Супрунов) и капризная Принцесса (Ольга Епихова). Добрая Сказочница (Ольга Антонова) научит хорошим манерам, а Осел из города Бремен (Роман Аббасов) разучит с ребятами ноты и музыкальные ритмы.

Русский оркестр филармонии под управлением Василия Кормишина напомнит любимые мелодии из мультфильмов «Крошка Енот», «Бременские музыканты», «Фиксики», «Маша и Медведь», «Паровозик Букашка» и другие. Добрые и смешные, яркие и позитивные музыкальные истории подарят отличное настроение!

Официальное возрастное ограничение 6+, но программа будет доступна и детям от 2-3 лет.

Цена билетов 150-300 рублей, подробнее по телефону 222-600 (касса) и на сайте филармонии www.filarman.ru. Билеты можно купить и перед началом концерта.