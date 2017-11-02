Им стала фраза «Смотри, как сойдутся звезды».

Как пояснили в пресс-службе ФИФА, фраза «отсылает к сиянию и блеску лучших футбольных сборных мира», а также «идеально обыгрывает идею судьбы команд, которая определится, когда путь к заветному трофею будет открыт».

Церемония жеребьевки мундиаля пройдет 1 декабря в Кремле. Кроме того, в Подмосковье определят животное, которое будет предсказывать результаты матчей предстоящего ЧМ.