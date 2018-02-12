На 14 число инспекторы запланировали дежурство на пешеходных переходах. Такая же акция пройдет 22 февраля. Всего рейдов будет 9, весь график ниже:
•14 и 22 февраля – контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах;
•15, 20 и 22 февраля – по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
•19 февраля - по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
•20 февраля - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
•21 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
•28 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств
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