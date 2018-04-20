Как отметили организаторы музыкального события, благодаря этой поддержке бесплатно стать участниками фестивалей «Тремоло» и «Тремоло – детям» смогут 400 воспитанников интернатов и детских домов, добровольцы, помогающие в подготовке и проведении мероприятия, победители музыкального забега «Тремоло challenge», а также - активные участники арт-мобов и победители областного конкурса рисунков «Музыка на бумаге».

Кроме того, приглашения будут отправлены во многие учебные заведения города. Поддержать «Тремоло» может каждый тольяттинец. На сайте volgaclassic.ru уже сейчас можно купить билеты на XI фестиваль музыки и искусств. На некоторые дни еще остались билеты со скидкой 50%.

В этом году «Тремоло» порадует поклонников высокого искусства пятью творческими вечерами. Фестиваль пройдет с 30 июня по 4 июля.

Радиостанция «Август» является информационным партнером фестиваля с первого дня его существования.

Фото: Алексей Возилов