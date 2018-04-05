В том числе, и дороги Самарской области, сообщает «Поволжуправтодор». Для предотвращения последствий половодья на федеральных дорогах шести регионов – Рязанской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Мордовия – созданы 55 групп, обеспеченных необходимым инвентарем, инструментом, спецодеждой и техникой в количестве 385 единиц. Для выполнения противопаводковых работ заготовлено почти 36 тысяч кубометров инертных материалов.

В настоящее время для беспрепятственного сброса талых вод дорожники очищают водосбросные сооружения, канавы и кюветы. В местах возможного образования пучин обочины и откосы земляного полотна освобождены от снега и льда, очищено барьерное ограждение, прокапываются воздушные воронки для обеспечения отвода воды из основания дорожной одежды.

Дорожники ведут круглосуточный контроль за уровнем воды в реках и водоемах, а также проводят ежедневный мониторинг данных территориальных органов Росгидромета о паводковой обстановке. Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного проезда созданы специальные комиссии, а также налажено оперативное взаимодействие с управлениями МЧС и ГИБДД в каждом регионе.

В оперативном управлении ФКУ «Поволжуправтодор» находятся семь федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Республики Мордовия, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. Это М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, Р-158 Нижний Новгород-Саратов, подъезд к г.Саратов Р-22 «Каспий», А-298 «Р-228 Сызрань-Волгоград»-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном, Р-208 Тамбов-Пенза, А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном.

Общая протяженность составляет 2931,8 км. На подведомственной сети автомобильных дорог находятся 323 мостовых сооружения, один путепровод тоннельного типа, шесть эстакадных пешеходных переходов, 2641 водопропускная труба.