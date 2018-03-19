слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
19 марта 2018
10:48:46

Федеральная налоговая служба проводит в Тольятти дни открытых дверей

Они призваны проинформировать граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций.

23 марта 2018 года с  9.00 до 20.00

24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00

23 – 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Самарской области проводит День открытых дверей для граждан – физических лиц  Центрального, Комсомольского районов г.о. Тольятти, п. Федоровка, п. Поволжский, п. Ново-Матюшкино по адресу:   ул. Ленина, 66, 1 зал.




Последние новости Тольятти

19 марта
12:58
В полиции рассказали подробности смертельной аварии на трассе М-5 в Самарской области

ДТП произошло сегодня в Красноярском районе

19 марта
12:16
Серьезная авария произошла сегодня на трассе М-5 в Самарской области

Она случилась примерно в 10:40 недалеко от поселка Новосемейкино

19 марта
11:58
В Самаре во время ЧМ-2018 планируют открыть Дом Коста-Рики

Об этом рассказал международный наблюдатель из этой страны

19 марта
11:45
Выборы президента РФ в Самарской области не обошлись без курьезных ситуаций

В Новокуйбышевске избиратель съел свой бюллетень

19 марта
11:37
Дорогу через лес в Тольятти "завернули"

В городе подвели предварительные результаты общественного голосования

19 марта
11:17
Тольяттинцы смогут проходить диспансеризацию каждый год

Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров

19 марта
10:54
В Самарской области электропоезд раздавил легковушку, есть жертвы

Трагедия произошла сегодня около 8 утра на 142 км перегона Мастрюково — Курумоч


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+