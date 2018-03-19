Они призваны проинформировать граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций.
23 марта 2018 года с 9.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 – 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Самарской области проводит День открытых дверей для граждан – физических лиц Центрального, Комсомольского районов г.о. Тольятти, п. Федоровка, п. Поволжский, п. Ново-Матюшкино по адресу: ул. Ленина, 66, 1 зал.
ДТП произошло сегодня в Красноярском районе
Она случилась примерно в 10:40 недалеко от поселка Новосемейкино
Об этом рассказал международный наблюдатель из этой страны
В Новокуйбышевске избиратель съел свой бюллетень
В городе подвели предварительные результаты общественного голосования
Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров
Трагедия произошла сегодня около 8 утра на 142 км перегона Мастрюково — Курумоч