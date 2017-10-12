Как рассказали в пресс-службе ведомства, покупатели, в частности, жалуются, что цены на модель iPhone 8 слишком высоки. ФАС будет мониторить ситуацию и готова возбудить дело, если нарушения в ценообразовании обнаружатся.

Новые модели Apple поступили в продажу 29 сентября. В 2015 году расследование ФАС показало, что большинство ритейлеров долгое время удерживали одинаковые цены на модели iPhone 6s. Совпадала и стоимость других смартфонов этого производителя. Ведомство заподозрило, что Эппл диктует цены продавцам.