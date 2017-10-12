Как рассказали в пресс-службе ведомства, покупатели, в частности, жалуются, что цены на модель iPhone 8 слишком высоки. ФАС будет мониторить ситуацию и готова возбудить дело, если нарушения в ценообразовании обнаружатся.
Новые модели Apple поступили в продажу 29 сентября. В 2015 году расследование ФАС показало, что большинство ритейлеров долгое время удерживали одинаковые цены на модели iPhone 6s. Совпадала и стоимость других смартфонов этого производителя. Ведомство заподозрило, что Эппл диктует цены продавцам.
Источник Маяк
Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра...
Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек...
37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов...
Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника и задержать его...
У некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница...
В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений...
14 октября инспекторы будут отслеживать водителей, предпочитающих встречную полосу...