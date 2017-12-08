Предупреждение было вынесено 28 ноября, но ведомство сообщило о нем только вчера. Как отмечается в сообщении, ФАС установила, что на «Почте России» во время оформления почтового перевода денежных средств через Единую автоматизированную систему установлена услуга «оформление страховки».

Она срабатывает автоматически. Таким образом, клиенту ее навязывают без его согласия. Ведомство дало компании срок до 22 декабря на то, чтобы устранить нарушение.