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15 ноября 2017
10:46:53

ФАС вынесла предупреждение врио губернатора Самарской области

В документе говорится о недопустимости влияния на торговлю, передает Интерфакс.

В октябре 2017 года Дмитрий Азаров сообщил о том, что руководство Самарской области планирует повлиять на работу ритейлеров в части формирования торговыми сетями ассортимента реализуемых товаров.

Федеральная антимонопольная служба уведомила Дмитрия Азарова о том, что подобные действия могут привести к нарушению положений Закона о торговле и защите конкуренции.

19 октября глава региона, выступая в прямом эфире телеканале «Россия 24» заявил, что в продуктовых магазинах области мало товаров местного производства. Дмитрий Азаров добавил, что региональные власти будут работать над тем, чтобы продуктовые сети формировали свой ассортимент за счет продукции местных сельскохозяйственных производителей.

Врио губернатора Самарской области со своей стороны пообещал, что вынесенное предостережение будет внимательно изучено.




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