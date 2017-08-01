Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении четырех крупнейших операторов мобильной связи по вопросу национального роуминга. Они были обязаны внести предложения по национальному роумингу, но этого сделано не было, - пояснил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, операторы связи нарушили законодательство «путем установления монопольно высокой цены на услуги национального роуминга».

«Окончательное разрешение ситуации может состоять только в создании тарифных условий, когда абоненты будут получать услуги связи в роуминге как дома. Это ключевой принцип справедливого роуминга», - добавил представитель руководства ФАС. Операторы должны изменить тарифы на услуги связи в поездках в течение 14 дней с момента получения предупреждения.

В день его выхода, две недели назад, ФАС предупреждала, что располагает таким инструментом воздействия как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода.