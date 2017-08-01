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01 августа 2017
08:09:41

ФАС возбудила дело в отношении 4 крупнейших операторов мобильной связи

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении четырех крупнейших операторов мобильной связи по вопросу национального роуминга. Они были обязаны внести предложения по национальному роумингу, но этого сделано не было, - пояснил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, операторы связи нарушили законодательство «путем установления монопольно высокой цены на услуги национального роуминга».

«Окончательное разрешение ситуации может состоять только в создании тарифных условий, когда абоненты будут получать услуги связи в роуминге как дома. Это ключевой принцип справедливого роуминга», - добавил представитель руководства ФАС. Операторы должны изменить тарифы на услуги связи в поездках в течение 14 дней с момента получения предупреждения. 

В день его выхода, две недели назад, ФАС предупреждала, что располагает таким инструментом воздействия как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода.

Источник НСН




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