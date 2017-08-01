Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении четырех крупнейших операторов мобильной связи по вопросу национального роуминга. Они были обязаны внести предложения по национальному роумингу, но этого сделано не было, - пояснил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, операторы связи нарушили законодательство «путем установления монопольно высокой цены на услуги национального роуминга».
«Окончательное разрешение ситуации может состоять только в создании тарифных условий, когда абоненты будут получать услуги связи в роуминге как дома. Это ключевой принцип справедливого роуминга», - добавил представитель руководства ФАС. Операторы должны изменить тарифы на услуги связи в поездках в течение 14 дней с момента получения предупреждения.
В день его выхода, две недели назад, ФАС предупреждала, что располагает таким инструментом воздействия как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода.
Источник НСН
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