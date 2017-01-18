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18 января 2017
15:17:21

ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба России завела дело о нарушении закона о конкуренции на губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нескольких сотрудников «Газпрома» и самарское министерство энергетики. Действия властей региона могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа, - передает РБК, ссылаясь на сообщение пресс-службы ФАС.

В 2011 году губернатор и дочерняя компания «Газпрома» утвердили скорректированную схему газоснабжения и газификации на территории области, однако не учли наличие еще одной газораспределительной компании - «Средневолжской газовой компании», которая довела свои замечания по этому поводу до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, однако они и там учтены не были. Тогда представители компании обратились в ФАС.

Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля.

 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром», и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как отмечается в сообщении, дело было возбуждено по признакам нарушения п.4 ст.16 закона о защите конкуренции (ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов).

Как рассказали в ФАС, в ведомство поступило обращение от Средневолжской газовой компании (СВГК) на действия органов исполнительной власти Самарской области и на компании, которые входят в «Газпром».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/587f13b89a79476bfbeec804



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