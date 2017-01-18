Федеральная антимонопольная служба России завела дело о нарушении закона о конкуренции на губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нескольких сотрудников «Газпрома» и самарское министерство энергетики. Действия властей региона могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа, - передает РБК, ссылаясь на сообщение пресс-службы ФАС.
В 2011 году губернатор и дочерняя компания «Газпрома» утвердили скорректированную схему газоснабжения и газификации на территории области, однако не учли наличие еще одной газораспределительной компании - «Средневолжской газовой компании», которая довела свои замечания по этому поводу до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, однако они и там учтены не были. Тогда представители компании обратились в ФАС.
Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля.
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