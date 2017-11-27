Продукция предприятия по производству кондитерских изделий славится на рынке своим вкусом и качеством уже 20 лет, что регулярно подтверждается победами на различных конкурсах и выставках. ООО «Услада» производит сахарное печенье, печенье-сэндвич, вафельные рулеты, вафли, вафельные конфеты, зефиры.

Конкурентные преимущества: высокая технологичность линий; вся вафельная продукция производится по ГОСТу; качество продукции подтверждено международными стандартами. Кроме того, на фабрике используют удобную и яркую упаковку.

Регулярное участие в ведущих выставках, симпозиумах и обучающих семинарах позволяет внедрять новые технологии, составлять сбалансированные по содержанию питательных веществ рецептуры и формировать привлекательный для покупателя ассортимент продукции.

География продаж охватывает регионы России и ближнего зарубежья. В планах предприятия - дальнейшая модернизации и оптимизация производства и улучшение условий труда работников, приобретение нового оборудования, разработка и вывод на рынок новых видов кондитерских изделий.

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