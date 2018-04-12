На днях ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Иммошан» (холдинг «Ашан») заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение предполагает совместную деятельность в реализации проектов социальной направленности в области образования и благоустройства территории, а именно создании автогородков. Их сделают в нескольких городах России, где присутствуют объекты компаний-партнеров. В Тольятти реализуют пилотный проект.

Как рассказали в администрации, автогородок собираются открыть на территории парковки возле ТЦ «Акварель». Там не только организуют специально проложенную дорогу со знаками дорожного движения, с разметкой, но и построят различные объекты в миниатюре – пункт ГИБДД, банк, страховую компанию и так далее.

Обучаясь правилам поведения на дорогах в игровой форме, дети будут чувствовать себя настоящими жителями игрушечного города. Чтобы ездить по дорогам автогородка, им придется получить игрушечные водительские права и даже сдать экзамен. В проекте задействуют сотрудников ГИБДД. Открытие нового уникального для Тольятти объекта намечено на июль этого года.