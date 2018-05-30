Полное затмение Луны произойдёт в ночь на 28 июля. Ожидается, что оно продлится 1 час 43 минуты и станет самым масштабный событием нынешнего года в небе.

Его можно будет увидеть практически везде в Восточном полушарии (Европа, Африка, Азия, Австралия и Новая Зеландия) при условии, конечно, что небо будет ясным.

Астрономы напомнили, что полное затмение Луны в этом году наблюдалось также 31 января.

Источник: Метеовести