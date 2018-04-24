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24 апреля 2018
07:29:19

Этим летом большегрузам снова запретят ездить по трассе М-5 в Самарской области днем

«Поволжуправтодор» планирует ввести ограничение для тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха свыше 32 °C. Речь идет о транспортных средствах, превышающих предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок. Период действия ограничений – с 28 мая до 31 августа.

Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить в том числе и на трассах:

М-5 «Урал» – в республике Мордовия, в Рязанской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях с подъездами к Самаре, Оренбургу и Ульяновску

Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград – в Саратовской, Самарской и Ульяновской областях

Р-22 «Каспий» подъезд к Саратову и А-298 «Сызрань-Саратов-Волгоград»-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном – в Саратовской области

Р-158 Нижний Новгород-Саратов – в республике Мордовия, в Пензенской и Саратовской областях

Р-208 Тамбов-Пенза – в Пензенской области

А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном – в Самарской и Оренбургской областях.

Проект приказа «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2018 году» от 11 апреля 2018 г. № 1088 направлен на государственную регистрацию в Минюст России. В случае государственной регистрации вышеуказанный приказ подлежит официальному опубликованию и вступит в силу через 10 дней после дня его опубликования. Ознакомиться с проектом приказа, а также с полным перечнем дорог, сроков и допустимых осевых нагрузок транспортных средств можно по ссылке http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/222551.

Летнее ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки, в том числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почты, на транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Полный перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется весеннее и летнее ограничения движения, вводимые на федеральной сети дорог, утвержден приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 211 (пункты 20, 24).




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