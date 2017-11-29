В этом году на территории России отмечается низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, такими данными поделился Роспотребнадзор. При этом небольшое превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано всего в двух регионах страны.

В Самарской области за минувшую неделю заболевших стало на 10% больше, до эпидемических порогов показатели не дотягивают. Да и гриппа среди выявленных в лабораториях вирусов нет. Напомню, этой осенью 1 млн 323 тысячи жителей губернии сделали прививку от гриппа, по данным Роспотребнадзора области, это 44% населения.