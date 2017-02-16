По данным наблюдений, за последнюю неделю заболеваемость снизилась примерно на 4%. Тем не менее, по совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений по ОРВИ и гриппу на 22,5%.
За прошедшую неделю были полностью закрыты 3 школы и 2 дошкольных учреждения, частично приостановлен образовательный процесс в 99-ти классах 33 школ и 19-ти группах 14-ти садов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, ситуация находится на контроле.
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