По данным наблюдений, за последнюю неделю заболеваемость снизилась примерно на 4%. Тем не менее, по совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений по ОРВИ и гриппу на 22,5%.

За прошедшую неделю были полностью закрыты 3 школы и 2 дошкольных учреждения, частично приостановлен образовательный процесс в 99-ти классах 33 школ и 19-ти группах 14-ти садов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, ситуация находится на контроле.