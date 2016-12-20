Как сообщила РИА Новости главный санитарный врач страны Анна Попова, эпидемические пороги превышены в 29 регионах России, и Самарская область в их число не входит. В местном управлении Роспотребнадзора Августу рассказали, что в нашей губернии наблюдается незначительное превышение сезонной заболеваемости ОРВИ, вирусов гриппозной этиологии пока не обнаружено.

Между тем, по словам Поповой, из-за эпидемии гриппа в стране закрыты почти 300 школ и более 150 детских садов. Начало и пик подъема в этом году отмечается в Центральном федеральном округе с распространением на запад и более медленным на восток, - добавила глава Роспотребнадзора.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом Попова рекомендовала россиянам избегать мест массового скопления людей и при появлении первых признаков простуды обязательно обратиться к врачам. Помимо этого, Попова напомнила о том, что в пик заболеваемости необходимо носить медицинскую маску и как можно чаще мыть руки.