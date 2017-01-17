Эпидемия гриппа в России в этом сезоне началась раньше, чем ожидалось, и оказалась несколько интенсивнее. Набор циркулирующих штаммов на данный момент соответствует трем, включенным в вакцину, которой массово прививалось население страны. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела НИИ гриппа Игорь Никоноров. Он отметил, что эпидемия распространяется от центра Европейской части России в восточном направлении. По данным Никонорова, с момента начала вспышки заболеваемости зафиксированы случаи смерти от гриппа, осложненного пневмонией. В каких городах они были зарегистрированы и их число, он не уточнил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 52 регионах. Из-за эпидемии в России закрыты более 900 школ, свыше 15-ти детских садов и почти 40 интернатов.