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17 января 2017
19:20:21

Эпидемия гриппа оказалась интенсивнее, чем ожидалось

 

Эпидемия гриппа в России в этом сезоне началась раньше, чем ожидалось, и оказалась несколько интенсивнее. Набор циркулирующих штаммов на данный момент соответствует трем, включенным в вакцину, которой массово прививалось население страны. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела НИИ гриппа Игорь Никоноров. Он отметил, что эпидемия распространяется от центра Европейской части России в восточном направлении. По данным Никонорова, с момента начала вспышки заболеваемости зафиксированы случаи смерти от гриппа, осложненного пневмонией. В каких городах они были зарегистрированы и их число, он не уточнил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 52 регионах. Из-за эпидемии в России закрыты более 900 школ, свыше 15-ти детских садов и почти 40 интернатов.

 

 

Источник Маяк




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