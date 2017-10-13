Такой прогноз дает Министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает «Интерфакс» .

По ее словам, зафиксировано «уже достаточно много случаев заболевания, но пока эпидемический порог не превышен». Скворцова добавила, что массовая вакцинация позволила сократить заболеваемость гриппом в 3,5 раза.

Прививочная кампания в Тольятти стартовала в сентябре. План на сезон – чуть более 300 тысяч человек или 42% городского населения. Как рассказали в местном Роспотребнадзоре, в этом году используются вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс», приготовленные из эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа.

В Роспотребнадзоре добавили, что они хорошо переносятся детьми и взрослыми, формируют высокий специфический иммунитет против гриппа. После вакцинации защитный эффект обычно наступает через 8-14 дней, но сохраняется он не более 9-12 месяцев, поэтому прививки следует ежегодно повторять.