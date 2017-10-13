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13 октября 2017
08:21:12

Эпидемия гриппа начнется в ноябре

Такой прогноз дает Министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, зафиксировано «уже достаточно много случаев заболевания, но пока эпидемический порог не превышен». Скворцова добавила, что массовая вакцинация позволила сократить заболеваемость гриппом в 3,5 раза.

Прививочная кампания в Тольятти стартовала в сентябре. План на сезон – чуть более 300 тысяч человек или 42% городского населения. Как рассказали в местном Роспотребнадзоре, в этом году используются вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс», приготовленные из эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа.

В Роспотребнадзоре добавили, что они хорошо переносятся детьми и взрослыми, формируют высокий специфический иммунитет против гриппа. После вакцинации защитный эффект обычно наступает через 8-14 дней, но сохраняется он не более 9-12 месяцев, поэтому прививки следует ежегодно повторять.




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