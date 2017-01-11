По информации местного Роспотребнадзора, со 2 по 8 января в регионе зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев, пока больше половины заболевших - жители областной столицы. По данным ведомства, в основном в Самарской области распространяется грипп типа А (H3N2). Управлением опубликовано постановление «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области».

Министерство образования и науки Самарской области рекомендовало продлить зимние каникулы до 13 января в школах Самары, Новокуйбышевска и Кинель-Черкасского района. В Тольятти карантин продлевать не стали – сегодня дети идут в школы.