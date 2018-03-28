Но, как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, в минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%. Напомню, из-за резкого увеличения числа больных, особенно среди детей, было принято решение досрочно отпустить школьников на каникулы. Они начались 21 марта и должны продлиться не менее 10 дней.

Что касается детских садов, то в Тольятти закрытых на карантин дошкольных учреждений нет, но в двух их них не принимают детей отдельные группы - это девятая гимназия и детсад №128 «Гвоздичка». Это данные департамент образования на 9 часов утра 28 марта.