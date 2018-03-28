слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
28 марта 2018
10:47:52

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Самарской области превышен на 60%

Но, как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, в минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%. Напомню, из-за резкого увеличения числа больных, особенно среди детей, было принято решение досрочно отпустить школьников на каникулы. Они начались 21 марта и должны продлиться не менее 10 дней.

Что касается детских садов, то в Тольятти закрытых на карантин дошкольных учреждений нет, но в двух их них не принимают детей отдельные группы  - это девятая гимназия и детсад №128 «Гвоздичка». Это данные департамент образования на 9 часов утра 28 марта.




Последние новости Тольятти

28 марта
12:48
Тольяттинец пришел в строймагазин и украл зубило для перфоратора

Говорит, был пьян,  инструмент выбросил по дороге домой

28 марта
12:43
К обелиску Славы в Центральном районе Тольятти несут цветы и игрушки

Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово

28 марта
12:07
В Тольятти предпринимателей проконсультировали о кассовых новшествах

Некоторые боятся, что исполнение закона просто уничтожит их ИП

28 марта
10:38
В Тольятти ищут места, где могли быть работать наказанные

Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам

28 марта
10:18
Распределение мест в детских садах Тольятти состоится 9 апреля

В департаменте образования администрации ведут прием граждан по этому вопросу

28 марта
9:51
В Тольятти алиментщица «взялась за ум» только под угрозой лишения свободы

Ее долг перед дочерью перевалил за 100 тысяч рублей

28 марта
9:42
Тольяттинцы могут почтить память погибших в кемеровском ТЦ

Для этого есть место в каждом из трех районов города


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+