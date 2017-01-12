Об этом сообщили в Роспотребнадзоре губернии. В структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа. В связи с этим специалисты ведомства напоминают жителям, что при появлении признаков заболевания необходимо остаться дома и не ходить на работу, в школу, не посещать общественные места. Это позволит предотвратить возможность заражения других людей и снизите риск развития тяжелых осложнений.

Если в доме появился больной гриппом или ОРВИ, необходимо изолировать его в отдельной комнате, выделить индивидуальную посуду, использовать марлевые повязки для членов семьи, чаще проветривать и проводить влажную уборку помещения. Раннее обращение за медицинской помощью позволяет своевременно установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение, снизить риск осложнений, добавили в Роспотребнадзоре.