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12 января 2017
08:55:15

Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в Самарской области превышены на 18,5%

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре губернии. В структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа. В связи с этим специалисты ведомства напоминают жителям, что при появлении признаков заболевания необходимо остаться дома и не ходить на работу, в школу, не посещать общественные места. Это  позволит предотвратить возможность заражения других людей и снизите риск развития тяжелых осложнений.

Если в доме появился больной гриппом или ОРВИ, необходимо изолировать его в отдельной комнате, выделить индивидуальную посуду, использовать марлевые повязки для членов семьи, чаще проветривать и проводить влажную уборку помещения. Раннее обращение за медицинской помощью позволяет своевременно установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение, снизить риск осложнений, добавили в Роспотребнадзоре.




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