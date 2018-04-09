Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов к участию в акции «Весна – тают пени». По ее условиям до 31 мая у граждан будет возможность оплатить все, что задолжали за отопление и ГВС без штрафных начислений. Напомним, что пени – это предусмотренные законодательством санкции за просрочку платежа.

Кроме того, в рамках акции энергетики планируют поощрить тех, кто уже не первый год исправно оплачивает тепловую энергию. Сейчас на прямых договорах с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» находятся свыше 90 тысяч семей в Самаре и Тольятти, часть из которых ровно в срок, а иногда и авансом оплачивает поставленные услуги.

Среди этих добросовестных потребителей проведут розыгрыш призов. Подробную информацию об условиях акции «Весна – тают пени» можно получить у специалистов филиала по телефону: 71-92-42.

Фото:«ЭнергосбыТ Плюс»