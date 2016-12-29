Он будет действовать в период праздников. Традиционные «праздничные» приказы подписаны директором самарского филиала «Т Плюс» Дмитрием Трушковым и исполнительным директором «Предприятия Тепловых Сетей» Александром Дятловым.
В целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Самарского региона приняты дополнительные меры по усилению контроля состояния работы технологического оборудования и пожарной безопасности энергообъектов. На всех ГРЭС, ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей разработаны и утверждены графики круглосуточных дежурств. В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях. Полностью укомплектованы необходимым оборудованием ремонтные и аварийные бригады. На складах компании сформирован необходимый запас материалов.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: в Тольятти это 719-252 и 283-322.
Впрочем, дело заведено за другое нарушение, которое инспекторы ДПС выявили в ходе проверки документов...
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