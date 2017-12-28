Они придут в январе 2018 года. Декабрьские платежки уже направлялись жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска в рамках акции «В Новый год – без долгов!». Несколько тысяч горожан воспользовались возможностью оплатить тепло авансом и получить призы от «ЭнергосбыТ Плюс Самара».

В январе эти люди получат итоговые квитанции за декабрь с учетом поступившего платежка и показаний индивидуальных приборов учета. Руководство энергокомпании благодарит жителей Самарской области, принявших участие в акции «В Новый год – без долгов!», и напоминает, что до ее окончания осталось всего два дня.

Для участия достаточно погасить существующий долг за тепло и оплатить авансом декабрьское потребление тепловой энергии. В начале 2018 года состоится розыгрыш призов.