Стартовала акция «В новый год без долгов», об этом сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс». В этом году испытать удачу смогут не только люди, имеющие с этой организацией прямые договоры на оплату тепла и горячей воды, но и клиенты 16 управляющих компаний Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, в которых ответственно относятся к оплате коммунальных услуг.

Шанс выиграть сертификаты на покупки в супермаркетах теперь появился у собственников квартир в ломах, обслуживаемых ООО «Новоградсервис», АО «ЖУК», ООО «УК №1 ЖКХ», ООО «УК №2 ЖКХ», ООО УК «Жилсервис +», ООО УК «Жилсервис +», ООО «ЖЭУ 26-го квартала», ООО «ЖЭУ 71-го квартала», ООО «ЖЭУ 72-го квартала», ООО «ЖЭУ 158-го квартала», ООО УК «Квартал», ООО УК «АТП Сервис», ООО УК «Уют», ООО «Жилуниверсал», МП г.о. Самара «Универсалбыт», ООО «Департамент ЖКХ» г.Тольятти.

Для участия в акции «В Новый год – без долгов!» до 29 декабря 2017 года клиентам необходимо погасить имеющуюся задолженность, если она есть и заплатить аванс за декабрь. После этого человек автоматически становится участником розыгрыша сертификатов на покупки в супермаркете.

В феврале 2018 года состоится розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции. Подробнее с условиями акции «В Новый год – без долгов!» можно ознакомиться на официальном сайте Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - http://samara.esplus.ru/.