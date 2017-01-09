Безаварийную, стабильную работу позволили обеспечить качественная подготовка к зимнему отопительному сезону и дополнительно принятые меры. В первую декаду января на станциях и тепловых сетях компаний «Т Плюс Самара» и «Предприятия тепловых сетей» действовал режим повышенной готовности с усилением мер контроля за работой технологического оборудования, дежурством аварийно-ремонтных бригад и ответственных руководителей на местах.

Под особым контролем энергетиков были тепловые сети и температура теплоносителя. В праздничные дни специалисты в Тольятти и Новокуйбышевске проводили дополнительные обходы и объезды тепломагистралей, осмотры оборудования и сооружений на тепловых сетях. Температура теплоносителя корректировалась в зависимости от температуры внешнего воздуха и в новогодние праздники находилась в пределах 75-85 градусов Цельсия.

Энергетики напоминают, что в случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Тольятти могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб по телефонам ТУТС г.Тольятти – 719-252 и 283-322.