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31 января 2017
10:48:53

Энергетики грозят штрафами магазинам, расположенным на 1 этаже зданий

Это касается и парикмахерских. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Отныне собственники нежилых помещений на первых этажах жилых зданий должны заключить договор теплоснабжения непосредственно с теплоэнергетиками. Ранее они могли оплачивать тепло и горячую воду через договор с ТСЖ или управляющей компанией.

В противном случае поставка тепла и горячей воды может прекратиться, а за период с 1 января 2017 года предпринимателям могут быть выставлены штрафные санкции.

Согласно принятым изменениям именно УК, ТСЖ, ЖСК и Управляющие компании обязаны были предварительно уведомить собственников нежилых помещений о необходимости их перехода на прямые договоры с теплоэнергетиками, однако, очевидно, что это произошло далеко не во всех случаях. К сожалению, пока менее 5% от таких собственников нежилых помещений на  первых этажах зданий обратились в энергокомпанию для заключения договоров. 

Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует предпринимателей об изменении законодательства и просит срочно обратиться для  заключения договоров  на поставку   тепловой  энергии.

Адрес Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в Тольятти: 445011, ул. Максима Горького, д. 27-а

 

 




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