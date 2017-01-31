Это касается и парикмахерских. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Отныне собственники нежилых помещений на первых этажах жилых зданий должны заключить договор теплоснабжения непосредственно с теплоэнергетиками. Ранее они могли оплачивать тепло и горячую воду через договор с ТСЖ или управляющей компанией.
В противном случае поставка тепла и горячей воды может прекратиться, а за период с 1 января 2017 года предпринимателям могут быть выставлены штрафные санкции.
Согласно принятым изменениям именно УК, ТСЖ, ЖСК и Управляющие компании обязаны были предварительно уведомить собственников нежилых помещений о необходимости их перехода на прямые договоры с теплоэнергетиками, однако, очевидно, что это произошло далеко не во всех случаях. К сожалению, пока менее 5% от таких собственников нежилых помещений на первых этажах зданий обратились в энергокомпанию для заключения договоров.
Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует предпринимателей об изменении законодательства и просит срочно обратиться для заключения договоров на поставку тепловой энергии.
Адрес Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в Тольятти: 445011, ул. Максима Горького, д. 27-а
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