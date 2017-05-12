Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» объявила мораторий на начисление пени и штрафных санкций в случае полного погашения задолженности за тепловую энергию в течение мая-июня 2017 года. Кроме того, должникам дали возможность реструктуризировать долг при условии полной оплаты текущего потребления энергоресурсов.

Участниками акции могут стать жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.

В Самаре прямыми плательщиками, т.е. теми, кто оплачивает тепловую энергию, не через УК и ТСЖ, а непосредственно на расчетный счет «ПТС» является 42 000 семей. На счет «Т Плюс Самара» платит также порядка 800 потребителей в Тольятти и около 100 в Новокуйбышевске.

На сегодняшний день задолженность этих бытовых потребителей в Самаре превысила 200 млн. рублей, в Тольятти – свыше 4 млн. рублей, в Новокуйбышевске – порядка 500 тысяч рублей.

Всего задолженность потребителей Самарского региона перед филиалом «Самарский» «Т Плюс» составляет порядка 10 млрд. рублей. Вызванный этими неплатежами дефицит финансовых средств серьезно осложняет энергокомпании подготовку к следующему отопительному сезону.

Для получения льготных условий погашения задолженности и оформления индивидуальной схемы реструктуризации долга потребители могут обращаться по телефонам: в Самаре – (846) 279-69-60, 279-69-52; в Тольятти – (8482) 71-91-62, 71-92-91; в Новокуйбышевске – (84635) 9-31-58.