Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» объявила мораторий на начисление пени и штрафных санкций в случае полного погашения задолженности за тепловую энергию в течение мая-июня 2017 года. Кроме того, должникам дали возможность реструктуризировать долг при условии полной оплаты текущего потребления энергоресурсов.
Участниками акции могут стать жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.
В Самаре прямыми плательщиками, т.е. теми, кто оплачивает тепловую энергию, не через УК и ТСЖ, а непосредственно на расчетный счет «ПТС» является 42 000 семей. На счет «Т Плюс Самара» платит также порядка 800 потребителей в Тольятти и около 100 в Новокуйбышевске.
На сегодняшний день задолженность этих бытовых потребителей в Самаре превысила 200 млн. рублей, в Тольятти – свыше 4 млн. рублей, в Новокуйбышевске – порядка 500 тысяч рублей.
Всего задолженность потребителей Самарского региона перед филиалом «Самарский» «Т Плюс» составляет порядка 10 млрд. рублей. Вызванный этими неплатежами дефицит финансовых средств серьезно осложняет энергокомпании подготовку к следующему отопительному сезону.
Для получения льготных условий погашения задолженности и оформления индивидуальной схемы реструктуризации долга потребители могут обращаться по телефонам: в Самаре – (846) 279-69-60, 279-69-52; в Тольятти – (8482) 71-91-62, 71-92-91; в Новокуйбышевске – (84635) 9-31-58.
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