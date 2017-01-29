О дорожном инциденте, произошедшем накануне, 28 января, на ж/д переезде дороги Тольятти-Ташелка, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУМВД по Самарской обл.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками полиции, мужчина 1966 года рождения, житель города Ульяновска, управляя автомобилем «Porsche Panamera», двигался по автодороге «Тольятти-Ташелка» со стороны с. Ташелка в направлении г. Тольятти. По предварительной версии сотрудников Госавтоинспекции, на 10 км данной автодороги водитель иномарки нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего донпустил столкновение с электровозом, который следовал со стороны железнодорожной станции «Жигулевское море» в сторону станции «Тольятти».

Автомобиль получил механические повреждения, водитель в дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Полицейские продалжают выяснять все подробности случившегося.