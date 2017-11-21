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21 ноября 2017
09:52:38

Электронные сигареты нельзя называть безопасной альтернативой обычным

 Об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ, один из разработчиков антитабачной концепции Олег Салагай. «Вред для здоровья доказан. Меньше он или больше - в сущности особого значения не имеет, потому что он есть», - отметил он. Эксперт также напомнил, что на данный момент свои линии электронных сигарет имеют практически все крупные табачные производители.

"В сущности им не важно, что вы будете потреблять, потому что вы будете потреблять или то, или другое - главное, чтобы вы не уходили", - пояснил Салагай. Он добавил, что Минздрав рекомендует называть электронные сигареты именно сигаретами, а не испарителями, вейпами или как-то еще - это позволит избежать иллюзии о меньшем вреде таких изделий для организма.

Источник ТАСС




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