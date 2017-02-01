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01 февраля 2017
15:53:26

Электроэнергия в Самарской области подорожает до 3,84 руб за кВтч

С 1 июля в регионе поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения. Об этом говорится в приказе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, опубликованном сегодня.

Согласно документу, с 1 января до 30 июня одноставочный тариф на электроэнергию для населения составляет 3,67 руб./кВтч. С 1 июля по 31 декабря стоимость одного киловатта будет уже 3,84 рубля.Тарифы указаны с учетом НДС.

Источник Волга Ньюс




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