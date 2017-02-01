С 1 июля в регионе поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения. Об этом говорится в приказе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, опубликованном сегодня.

Согласно документу, с 1 января до 30 июня одноставочный тариф на электроэнергию для населения составляет 3,67 руб./кВтч. С 1 июля по 31 декабря стоимость одного киловатта будет уже 3,84 рубля.Тарифы указаны с учетом НДС.