С 1 июля в регионе поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения. Об этом говорится в приказе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, опубликованном сегодня.
Согласно документу, с 1 января до 30 июня одноставочный тариф на электроэнергию для населения составляет 3,67 руб./кВтч. С 1 июля по 31 декабря стоимость одного киловатта будет уже 3,84 рубля.Тарифы указаны с учетом НДС.
Источник Волга Ньюс
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