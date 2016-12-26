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26 декабря 2016
11:48:08

Электрички в Самарской области корректируют расписание работы на период праздников

На основании постановления Правительства РФ от 04.08.2016г. № 756 «О переносе выходных дней  в 2017 году» и в связи с  Новогодними праздничными днями устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов:

30 декабря 2016 года – по рабочему дню пятница;

31 декабря 2016 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2017 года –

по выходному дню суббота;

8 января 2017 года – по выходному дню воскресенье;

9 января 2017 года – по рабочему дню понедельник.

1 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

№ 6302/6301 Пятилетка (отпр.04.50) – Жигулевское Море (приб.06.41)

№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)

№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море(отпр.16.40) – Стахановская (приб.18.43)

№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37)

№ 6325 Курумоч (отпр.08.56) – Жигулевское Море (приб.09.44)

№ 6326 Жигулевское Море (отпр.13.37) – Курумоч (приб.14.25)

№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)

№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)

№ 6504 Самара (отпр.04.20) –Похвистнево (приб.07.08)

№ 6519 Похвистнево (отпр.17.56) – Самара (приб.20.43)

№ 6524 Самара (отпр.16.28) – Новоотрадная (приб.18.16)

№ 6561 Мирная (отпр.10.38) – Безенчук (приб.12.16)

№ 6560 Безенчук (отпр.17.16) – Самара (приб.18.29)

№ 6569 Мирная (отпр.16.01) – Сызрань (приб.18.56)

№ 6570 Сызрань (отпр.05.13) – Мирная (приб.08.11)

2 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)

№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37)

№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)

№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)

№ 6524 Самара (отпр.16.28) – Новоотрадная (приб.18.16)

№ 6561 Мирная (отпр.10.38) – Безенчук (приб.12.16)

№ 6560 Безенчук (отпр.17.16) – Самара (приб.18.29)

№ 6570 Сызрань (отпр.05.13) – Мирная (приб.08.11)

3 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

№ 6524 Самара (отпр.16.28) – Новоотрадная (приб.18.16)

№ 6328/6327  Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)

№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)

№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)

4 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)

№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)

№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)

5 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)

№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)

№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)

6 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)

№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)

7, 8 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)

Время московское

Справки  по телефону 8-927-745-745-7 с 8.00 до 19.30




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