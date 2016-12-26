На основании постановления Правительства РФ от 04.08.2016г. № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году» и в связи с Новогодними праздничными днями устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов:
30 декабря 2016 года – по рабочему дню пятница;
31 декабря 2016 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2017 года –
по выходному дню суббота;
8 января 2017 года – по выходному дню воскресенье;
9 января 2017 года – по рабочему дню понедельник.
1 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6302/6301 Пятилетка (отпр.04.50) – Жигулевское Море (приб.06.41)
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)
№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море(отпр.16.40) – Стахановская (приб.18.43)
№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37)
№ 6325 Курумоч (отпр.08.56) – Жигулевское Море (приб.09.44)
№ 6326 Жигулевское Море (отпр.13.37) – Курумоч (приб.14.25)
№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)
№ 6504 Самара (отпр.04.20) –Похвистнево (приб.07.08)
№ 6519 Похвистнево (отпр.17.56) – Самара (приб.20.43)
№ 6524 Самара (отпр.16.28) – Новоотрадная (приб.18.16)
№ 6561 Мирная (отпр.10.38) – Безенчук (приб.12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр.17.16) – Самара (приб.18.29)
№ 6569 Мирная (отпр.16.01) – Сызрань (приб.18.56)
№ 6570 Сызрань (отпр.05.13) – Мирная (приб.08.11)
2 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)
№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37)
№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)
№ 6524 Самара (отпр.16.28) – Новоотрадная (приб.18.16)
№ 6561 Мирная (отпр.10.38) – Безенчук (приб.12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр.17.16) – Самара (приб.18.29)
№ 6570 Сызрань (отпр.05.13) – Мирная (приб.08.11)
3 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6524 Самара (отпр.16.28) – Новоотрадная (приб.18.16)
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)
№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)
4 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)
№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)
5 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)
№ 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)
6 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) – Самара (приб.08.55)
7, 8 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32)
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