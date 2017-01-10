Впрочем, они так и не коснулись самарского региона. Как говорят синоптики, значения температур в -12-17 никак нельзя считать аномальными для января.
По прогнозам городской гидрометобсерватории, в ближайшие дни в Тольятти сохранится переменная облачность, без существенных осадков. В середине недели дневная температура повысится до -6°С. В выходные возможны осадки в виде снега. Температура воздуха днем -8…-3°С, ночью -12…-7°С.
Высота снежного покрова в городе сейчас составляет 43 см.
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