Так уже было в 2014 году, говорят они, утверждая, что иностранная валюта будет стоить около восьмидесяти рублей. Как сообщает телеканал "Москва 24", это может произойти, если беспрецедентно и резко начнет дешеветь нефть.

Во многом за счет стоимости «черного золота» в 2016 году рубль оказался самой сильной валютой в мире, если смотреть по курсу доллара. Прибавляет он на фоне нефти и в последние дни. Сегодня сырье марки «Брент» торгуется на уровне более 55 долларов за баррель.