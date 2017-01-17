Так уже было в 2014 году, говорят они, утверждая, что иностранная валюта будет стоить около восьмидесяти рублей. Как сообщает телеканал "Москва 24", это может произойти, если беспрецедентно и резко начнет дешеветь нефть.
Во многом за счет стоимости «черного золота» в 2016 году рубль оказался самой сильной валютой в мире, если смотреть по курсу доллара. Прибавляет он на фоне нефти и в последние дни. Сегодня сырье марки «Брент» торгуется на уровне более 55 долларов за баррель.
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