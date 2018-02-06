Гаджеты на базе этой операционной системы атакует вредоносная программа, которая заставляет устройство добывать криптoвалюту Mоnero. По данным исследователей, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до «умной техники». Сейчас заражены уже почти 7,5 тыс. устройств. Большинство пострадавших пока находятся в Китае и в Южной Корее.

Отмечается, что опасная программа, прозванная ADB.minеr, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной приостановки работы множества крупных сайтов.

В конце января сообщалось, что анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android. В результате ошибки компании, около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode.