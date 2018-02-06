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06 февраля 2018
10:20:58

Эксперты обнаружили новую угрозу для Android

Гаджеты на базе этой операционной системы атакует вредоносная программа, которая  заставляет устройство добывать криптoвалюту Mоnero. По данным исследователей, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до «умной техники». Сейчас заражены уже почти 7,5 тыс. устройств. Большинство пострадавших пока находятся в Китае и в Южной Корее.

Отмечается, что опасная программа, прозванная ADB.minеr, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной приостановки работы множества крупных сайтов.

В конце января сообщалось, что анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android. В результате ошибки компании, около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode.

Источник Известия




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