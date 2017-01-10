Очередная версия крушения Ту-154 Минобороны России в Черном море, появившаяся в СМИ, не заслуживает доверия, точку в расследовании причин катастрофы может поставить только государственная комиссия, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее в СМИ появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта". В частности, в публикации говорится, что самолет потерпел катастрофу из-за перегруза и ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками.

Начальник отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте" доктор технических наук Андрей Шанявский отметил, что все версии, возникающие на данном этапе расследования, являются "полным бредом", поскольку даже эксперты госкомиссии пока не могут сделать окончательные выводы о причинах катастрофы. В данный момент специалисты занимаются сбором и выкладкой обломков лайнера, это долгий и трудоемкий процесс, который необходимо завершить, чтобы понять, в какой системе произошел сбой и почему, рассказал Шанявский.

"Представьте себе самолет Ту-154, который нужно собрать из фрагментов, причем собрать, ни разу не наврав, иначе это все испортит. Сразу все становится понятно, и никакие журналистские версии вас уже не смогут заинтересовать", — подчеркнул эксперт.

Бывший главнокомандующий ВВС России, председатель Общественного совета при Росавиации генерал армии Петр Дейнекин, в свою очередь, подтвердил, что установить причину крушения Ту-154 может только государственная комиссия.

"Надо дождаться официальных выводов государственной комиссии, а не выдумывать, как это правильно назвать, свои собственные версии", — сказал Дейнекин.

Ту-154 Минобороны России, вылетевший в Сирию из Москвы, утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.