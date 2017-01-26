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26 января 2017
07:37:36

Эксперты назвали границы, за которые не должен вырваться доллар

Финансовых экспертов опрашивает «Российская газета. Вот что говорит Анна Бодрова, старший аналитик Альпари:

- Доллар США уже несколько дней стоит в непосредственной близости от психологически важного рубежа в 59 рублей, но пробить его не решается. Где-то совсем рядом находятся интересы ЦБ и Минфина.

Минфин объявил о запуске в феврале бюджетных правил, то есть покупки и продажи валюты, чтобы снизить влияние барреля на рубль.

Слишком дорогой и крепкий рубль неудобен, он сведет к минимуму импульс восстановления внутри российской экономики и, в конечном счете, будет иметь больше негативных последствий, чем благоприятных.

Слишком большое количество точек опоры рано или поздно расслабляет и сводит привычную бдительность на нет. Слишком значительная зависимость от подвижных волатильных факторов мешает просчитывать на шаг вперед. Затяжная фаза роста приводит к мысли о том, что так будет всегда. Однако в ситуации с российским рублем рассуждать подобным образом слишком опасно.

Рубль стабилен уже несколько дней в парах с иностранными валютами. С одной стороны, у него есть опора в виде относительно дорогой нефти. Все-таки баррель выше 54-55 долларов - это хорошая цена, в том числе и в эквиваленте последующих бюджетных поступлений. С другой - в эти дни в России проходит очередной налоговый период, на протяжении которого присутствует умеренный спрос на рублевую ликвидность на внутреннем рынке. Однако все это стандартный список драйверов для валютного рынка. Сейчас рубль опирается в том числе и на эффект от проводимого Минфином РФ размещения ОФЗ. Объем в 40 миллиардов рублей обеспечивает дополнительный интерес к рублю.

Если и есть у российской валюты поводы для ослабления и стресса, то они проявятся не ранее следующей недели. Ко всем прочему, пока нефть удерживается в целевом диапазоне 54-56 долларов за "бочку" Brent, у сырьевых валют останется прочный тыл.

Источник Российская газета




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