По мнению специалистов, трагедия произошла из-за ошибки второго пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта.
НСН напоминает, что самолет разбился в конце декабря минувшего года в акватории Сочи. После расшифровки чёрных ящиков был сделан вывод, что экипаж слишком поздно заметил ошибку и не успел ее исправить из-за нехватки высоты. В результате Ту-154 ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.
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