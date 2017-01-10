По мнению специалистов, трагедия произошла из-за ошибки второго пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Дополнительными факторами стали низкая высота и перегруз борта.

НСН напоминает, что самолет разбился в конце декабря минувшего года в акватории Сочи. После расшифровки чёрных ящиков был сделан вывод, что экипаж слишком поздно заметил ошибку и не успел ее исправить из-за нехватки высоты. В результате Ту-154 ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.