Проект постановления был одобрен накануне на заседании госкомиссии по обороту промышленной продукции. Об этом рассказал представитель Минпромторга. Участие в маркировке пока будет добровольным для компаний.

В России уже введена маркировка для шуб и других изделий, после чего вице-премьер Игорь Шувалов поручил распространить эксперимент и на другую продукцию, в том числе лекарства, одежду, обувь, игрушки.

До 2024-го года предполагается создать систему, которая отслеживала бы оборот всех произведенных в России товаров.