Как рассказали в Следственном Управлении СКР по Самарской области, приговор вынесен в отношении бывшего старшего следователя отделения по расследованию ДТП и преступлений, связанных с кражами автомототраспорта.
Сообщается, что он получил 40 тысяч от жены одного из участников ДТП за действия в пользу указанных лиц. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделений Управления ФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.
С такой инициативой выступает правительство
Одна из причин — неплатежи населения
Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.
Правда, не каждый день
Роскачество подготовило рекомендации потребителям
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов
Она изготовлена из особого керамического материала