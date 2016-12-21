Как рассказали в Следственном Управлении СКР по Самарской области, приговор вынесен в отношении бывшего старшего следователя отделения по расследованию ДТП и преступлений, связанных с кражами автомототраспорта.

Сообщается, что он получил 40 тысяч от жены одного из участников ДТП за действия в пользу указанных лиц. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделений Управления ФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.